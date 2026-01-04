1.5リッター「3気筒エンジン」搭載で“370馬力”オーバー！低く構えたワイドなスタンスに、空気を切り裂くようなウェッジシェイプ、そして天を仰ぐように開くバタフライドア。その未来的でアグレッシブなシルエットは、誰の目にも大排気量のマルチシリンダーエンジンを搭載したスーパーカーとして映ります。【画像】超カッコいい！ これが1.5リッターで“370馬力”の「斬新スポーツカー」です！（19枚）しかし、そのリアミッ