3日、米フロリダ州の私邸で記者会見するトランプ大統領（右から3人目）ら（ロイター＝共同）【ワシントン共同】「（ベネズエラの）独裁者マドゥロ大統領は去り、人々は自由を取り戻した」。トランプ米大統領は3日、南部フロリダ州の私邸で開いた記者会見で、米軍によるマドゥロ氏の拘束作戦は「並外れた成功」を収めたと自賛した。マドゥロ氏が米国への麻薬密輸に関与していたと訴え、外国への介入を嫌う支持層「MAGA」派に理解