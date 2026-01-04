元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏が４日、ＮＡＣＫ５「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜・前７時）に出演した。松岡は昨年限りでＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ社とのエージェント契約が終了。１日に自身が「株式会社ＭＭｓｕｎ」を設立した。この日の放送は昨年末の収録であることを明かした。リスナーから「今年の抱負」を聞かれた松岡は「これは、俺、毎年言うんですけど、自分は抱負とか目標とかを持ってないようにしてる