水戸市のアパートの一室で女性が殺害された事件で、女性の死因は首を刺されたことや頭を殴られたことによる外傷性ショックだったことがわかりました。【映像】現場付近の様子先月31日、水戸市加倉井町のアパートの一室で、この部屋に住むネイリストの小松本遥さん（31）が、首から血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡しました。警察によりますと、小松本さんは首に刃物で刺された傷があった他、頭に鈍器のような