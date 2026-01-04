今回は、20年連れ添った妻に、離婚を言い渡された夫のエピソードを紹介します。今まで尽くしてきたつもりだったのに…「妻とは結婚して20年になりますが、俺なりに妻に尽くしてきたつもりです。仕事では出世して、主婦の妻と中学生の娘をきちんと養っていましたし、娘の教育にも関心を持っていました。それなのに、ある日妻に『離婚したい』『あなたのモラハラ言動に耐えられない』と言われ、離婚届を渡されたんです。娘も『パパと