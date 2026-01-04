●信用売り残増加ランキング【ベスト50】 ※12月26日信用売り残の12月19日信用売り残に対する増加ランキング。 （株式分割などがある場合は換算して算出） ―― 東証プライム：1599銘柄 ―― (単位は千株) 銘柄名前週比 売り残信用倍率 １． パンパシＨＤ 7,717 11,3980.45 ２． すかいら&#12540