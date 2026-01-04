【ワシントン＝阿部真司】米軍制服組トップのダン・ケイン統合参謀本部議長は３日の記者会見で、ベネズエラへの地上攻撃と同国の反米左派ニコラス・マドゥロ大統領の拘束には、米軍の戦闘機や無人機など計１５０機以上の軍用機が投入されたと明らかにした。ケイン氏によると、マドゥロ氏の拘束任務を担った部隊のヘリコプターがマドゥロ氏の邸宅に近づく中、最新鋭のステルス戦闘機Ｆ３５などの軍用機が上空からヘリを護衛した