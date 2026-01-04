数々の賞を受賞し、略称『ふてほど』が「ユーキャン新語・流行語大賞」の年間大賞に選ばれた2024年1月期のTBS系金曜ドラマ『不適切にもほどがある！』。1月4日にはスペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』(21:00〜)が放送される。今回、都議会議員役で江口のりこが参戦。磯山晶プロデューサーに江口の起用理由や現場でのエピソードなどを聞いた。都議会議員・平じゅん子役の江口の