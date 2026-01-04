●小学生時代に没頭した『浮浪雲』実写化で主演「光栄」 1月4日からNHK BS/BSプレミアム4Kで放送されるBS時代劇『浮浪雲』(毎週日曜18:45〜 全8回 ※初回のみ19:00〜)で主演を務める俳優の佐々木蔵之介。本作はジョージ秋山の名作漫画『浮浪雲』が原作。佐々木が演じる主人公・浮浪雲は、人にも物にも執着せず、誰からも不思議と好かれる風変わりな男だ。幼少期に原作を読み、オファーを受けて「そうそう巡り合える役ではない」と