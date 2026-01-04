シーズン後半に向けて巻き返しを狙いたいリバプールが、１月の移籍期間中に欧州最速ウインガーの獲得を狙うことが明らかになった。英サッカーサイト『アンフィールドウォッチ』が掲載した記事によると、スロット監督は現在のチームに”スピードが欲しい”と熱望。そこでフランクフルト所属のフランスＵ−２１代表ＭＦジャン＝マテオ・バホヤ（２０）に白羽の矢を立てた。リバプールは当初１月の移籍期間中にボーンマス所属の