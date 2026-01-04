安楽死を決意した人間と周囲の人たちの愛と苦悩を描いた社会派映画「安楽死特区」が23日から全国順次公開される。1970年代から半世紀以上にわたって数々の力作を世に送り出してきた高橋伴明監督(76)と、松田優作さん主演の「野獣死すべし」（80年公開）などで知られる脚本家・丸山昇一氏(77)が初タッグを組んだ作品としても注目される。主演俳優の毎熊克哉（38）に「安楽死」という重いテーマと向き合った思いを聞いた。