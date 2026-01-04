女優の鈴木保奈美（59）が4日、自身のインスタグラムを更新。新春恒例の箱根駅伝を沿道で生観戦したことを報告した。「縄張りは、主に8区です」とつづり、8区で区間新を叩き出した青学大・塩出翔太（4年）など、箱根駅伝で走る学生ランナーに沿道で声援を送る姿を投稿。「cheering for the Ekiden runners is a Japanese new year’s tradition（駅伝の応援は、日本の正月の風物詩）#箱根駅伝」と記した。鈴木は昨年も沿道