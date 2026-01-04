1999年の新日本プロレス入門前、棚橋弘至の憧れのプロレスラーは武藤敬司だった。新人時代の棚橋は武藤の付き人を務め、「武藤さんにはスターとしての振る舞いを教えてもらった」と発言し、2002年の武藤の全日本プロレス移籍の際には棚橋も誘われるほどの関係だった。ともに格闘技路線に否定的であり、団体の社長を務めるなど、共通点も多い武藤と棚橋。【超・貴重写真！】還暦超えても超ムキムキ…「ハメ浩」「馳浩」「武藤敬司