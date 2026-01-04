メッツ、フィリーズで通算1298安打を放ち、オールスターゲームに3度出場した元MLBスターのレニー・ダイクストラ（62）が、元日に行われた交通取り締まりの際、薬物および関連器具を所持していたとして起訴される見通しとなった。スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じた。容疑は麻薬および麻薬関連器具の所持。ダイクストラは1981年にメッツから中堅手としてドラフト指名され、カロライナ・リーグでマイナーリーグのス