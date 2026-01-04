〈《ついに引退！》「学生時代のリングネームは“ハメ浩”」「あいつよりもレスラー向きの人間がいた」師匠・武藤敬司が明かす「棚橋弘至」はなぜ人気レスラーになれたのか？〉から続く棚橋弘至はヤングライオン時代、武藤敬司の付き人だった。師弟関係にあった二人は、2002年に大きな分岐点を迎える。武藤は新日本プロレスを退団し、全日本プロレスへ移籍。その際、小島聡らとともに棚橋にも声をかけたが、棚橋は新日本に残る道