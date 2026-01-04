戦車は「オワコン」なのか？ 激減する日本の戦車陸上自衛隊の広報イベントなどで、姿を見せると必ずと言っていいほど注目を集める装備なのが戦車でしょう。なかでも、最新の国産戦車が10式戦車になります。【意外と広い!?】16式機動戦闘車がスッポリ入ったC-2の機内（写真）2010年に採用された10式戦車は、世界でもトップクラスの性能を持っているといわれていますが、運用数は意外と少なく、2025年現在、120両強しかありませ