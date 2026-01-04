レアル・ソシエダB（スペイン2部）に所属するU−20日本代表DF喜多壱也が、トップチームに初招集された。ペッレグリーノ・マタラッツォ監督が同選手について語った。3日、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』が伝えた。昨年夏に京都サンガF.C.からの期限付き移籍でレアル・ソシエダBに加入した20歳の喜多は、ここまでラ・リーガ2部の11試合に出場している。そんななか、4日に行われるラ・リーガ第18節アトレティコ・マドリー