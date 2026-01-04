アメリカ・コロラド州で建設中のアパート全体が炎に包まれました。消防士1人がけがをしています。【映像】最も深刻な火災レベル5の現場（実際の映像）2日夜、コロラド州デンバーで大規模な火災が発生しました。複数のアメリカメディアによりますと、現場は建設中の3階建てアパートで、消防が駆け付けた時には、西側が炎に包まれていて、その後全体に燃え広がったということです。100人以上の消防士が消火にあたり、そのう