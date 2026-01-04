アメリカのトランプ大統領は南米ベネズエラを攻撃し、マドゥロ大統領を拘束して国外に移送したと明らかにしました。【映像】攻撃を受けたベネズエラ（実際の映像）トランプ大統領は3日、自身のSNSに「ベネズエラに対する大規模な攻撃に成功し、マドゥロ大統領は妻とともに拘束され、国外に移送された」と投稿しました。トランプ大統領は詳細は追って説明するとして、日本時間の4日午前1時から記者会見を開くとしています。