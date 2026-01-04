外務省は南米ベネズエラの首都カラカスが攻撃されたことを受け、日本人の安全確保のため、現地に対策本部を設置しました。【映像】攻撃されたベネズエラの様子（実際の映像）外務省はベネズエラの日本大使館に大使をトップとした対策本部を設置し当局と連携するなど治安状況の確認を行っています。また日本の外務省に連絡室を設置し情報収集などを行っているということです。外務省によりますとベネズエラには、およそ160人