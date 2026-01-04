政府は４日午前７時５７分頃と午前８時８分頃、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたとそれぞれ発表した。複数発である可能性がある。政府はそれぞれ、その約１０分後に、既に落下したとみられると発表した。