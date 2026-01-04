結婚も就職も価値観が多様化し、自由に選べる時代となった。中央大学教授の岡嶋裕史さんは「現代社会は、生き方を自分で決めなければいけない社会でもある。実は、多様性はユートピアではなく、かなりしんどい状況だ」という――。（第2回）※本稿は、岡嶋裕史『子どものSNS禁止より、大人のX規制が必要な理由』（光文社新書）の一部を再編集したものです。■「自由で多様な社会」は実はめんどくさい私たちは風通しの悪い、古い因