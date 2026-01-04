ベネズエラで開催されている「ウィンター・リーグ」は３日（日本時間４日）、予定されていた準決勝ラウンドの２試合を延期したと、当地のスペイン語メディア「エル・エマージェンテ」が報じた。米国トランプ政権が２日（同３日）、ベネズエラに大規模攻撃、マドゥロ大統領を拘束し当地では緊張が高まっている状況。同リーグのパルミジャーノ会長は試合の中止を認め、「日々、状況を見守っていく」としている。報道によると、同リ