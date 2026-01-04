年末年始の休暇中、温泉で日頃の疲れを癒したという人も多いのではないでしょうか。広々としたお風呂で熱いお湯に浸かっていると、身体がしっかり温まるだけでなく、心も満たされますよね。まだまだ寒さが厳しく、「外に出たくない……」と思ってしまいがちな季節ですが、冬だからこそ堪能できる魅力もたくさんあるはず。今回は、時間的にも金銭的にも宿泊は難しい……という方にもぴったりな日帰り温泉のおすすめを、これまでに国