【ワシントン共同】ボンディ米司法長官は3日、拘束したベネズエラのマドゥロ大統領に対する起訴状をX（旧ツイッター）で公表し、マドゥロ氏の妻と息子も起訴されたことを明らかにした。起訴状によると、マドゥロ氏や妻は麻薬密売人らと共謀し、ベネズエラからカリブ海などを経由して2020年前後には推計で年間200〜250トンのコカインを米国に密輸したと指摘。ベネズエラの指導者らは25年以上も密輸に関わっており、マドゥロ氏は