リーガロイヤルホテル東京「ダイニングフェリオ」では、2026年1月5日（月）～2月28日（土）の期間限定で「ウィンタートリートビュッフェ」を開催。冬の恵みを存分に楽しめるランチ・ディナーが用意され、ライブキッチンの出来立てメニューや、多彩なビュッフェ料理が勢ぞろいします。家族での食事にも、休日のご褒美ランチにもぴったり♡季節感あふれる料理が並ぶ、心温まる冬のビュッフ