150ヤード以内の距離のパー3は、アマチュアならミドルアイアン以下。ライもよく短いクラブで打つので「乗るだろう」と思うが「こんな短い距離なのに外した……」と残念な結果になることが多い。これには原因とコツがあると目澤秀憲コーチ。短めのパー3でボギーを防ぎ、バーディチャンスを作り出す方法をレッスンする。 乗らない原因①→ティーアップの高さがバラバラ乗せ