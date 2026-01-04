俳優大泉洋（52）が10月期放送の日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」で主演を務める。3日に放送された「完全密着！箱根駅伝」内で生発表された。直木賞作家池井戸潤氏（62）の小説「俺たちの箱根駅伝」を原作とした連続ドラマで、大会に臨む学生やスタッフらへの徹底取材をもとに書き上げた物語。主催の関東学生陸上競技連盟の全面協力も受け、満を持してドラマ化される。大泉は「箱根駅伝」の生中継を担うテレビ局のチー