新日本プロレス「100年に一人の逸材」と呼ばれる棚橋弘至が2026年1月4日、『WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム棚橋弘至引退』でついに引退する。現役引退後も社長として団体の経営に向き合っていく棚橋が、今後の団体経営に課された課題とは。【画像】歯抜けの棚橋と制作した「TA歯NASHI」Tシャツ書籍『棚橋弘至、社長になる プレジデントエースが描く新日本プロレスの未来』より一部抜粋・再構成してお届けする。