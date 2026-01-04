若者たちに元気とやる気をいただきました！あけましておめでとうございます。年々低下する活力と体力を前に、むしろこうやって衰えていけることこそが穏やかな死を迎えるために必要なことなのだ、だって元気いっぱいの状態で死ぬのヤダもん、「生きててももうそんなにしたいこともねぇなぁ、死のう」のトーンで死にたいなどと思って迎える2026年ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。9連休だか10連休だかを決め込んだ今回の年