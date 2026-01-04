安い・早い・うまい…三拍子揃った人気レシピ いろいろお金がかかるお正月。ハレの日以外はしっかり節約したいですよね。そんなとき頼りになるのが、節約食材の豆腐と卵。今回は、さらにかに風味かまぼこを加えて作った、ふんわりおいしいおかずをフィーチャーしました。卵とじにすることでボリューム＆食べごたえもアップ！ リーズナブルなのにおなかいっぱいになります。 白いご飯と好相性！人気の節約レシピ つくれぽ（つく