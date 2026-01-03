性器ににブツブツができる「尖圭コンジローマ」。性感染症の一種ですが、近年発症する方が増えている疾患です。尖圭コンジローマはどのような感染経路で発症するのか。原因・症状などについて、薬剤師の玉井さんに解説していただきました。 監修薬剤師：玉井 大輔（薬剤師） 地域における公衆衛生の拠点として、旅行や医療に関するコンサルタントを主業とした法人を設立し、運営。新卒入社した外資系製薬企業で