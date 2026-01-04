チャンネル登録者数114万人を誇る、お笑い芸人のはいじぃ。YouTubeを始めたばかりの頃は否定的な声もあったという彼が、10年動画配信を続けてきた今、思うこととは？※本稿は、お笑い芸人のはいじぃ『明るく生きているつもり』（KADOKAWA）の一部を抜粋・編集したものです。YouTubeを10年続けてきた今、思うことは……40代後半のあれこれから一旦解放されて、つくづく「YouTubeがあってよかったな」と感謝しながら生きている。