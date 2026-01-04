【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YOASOBIが歌うTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニングテーマ「アドレナ」が、1月4日より配信リリースとなった。 ■恋の高揚と迷走を鮮やかに映し出す一曲 『花ざかりの君たちへ』は、1996年から2004年まで『花とゆめ』（白泉社）にて連載された全23巻の少女漫画で、シリーズ累計発行部数は1,700万部を突破。憧れの佐野泉に会うため、性別を偽って男子校