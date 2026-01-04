俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は4日、15分拡大でスタート。1年間にわたる“長旅”の幕が上がる。豊臣家を題材にした大河は1996年「秀吉」以来30年ぶり。戦国大河は2023年「どうする家康」以来3年ぶりとなる。＜※以下、ネタバレ有＞第1話は「二匹の猿」。尾張中村の貧しい農家に生まれた小一郎（仲野太賀）は、田畑を耕し、土とともに生きる暮らしに満足しながら日々を送る