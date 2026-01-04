「主守手」のハンド＆スキンクリームを塗る職人の手（三気建設提供）岐阜県大野町の建設会社が手がけた保湿クリームが話題だ。開発したのは社長の長女。東京の化粧品会社を辞めて実家の会社にUターン就職したところ、職人がセメントによる手荒れで悩んでいることに気づいた。「仕方ないと諦められてきた手荒れと本気で向き合った。会社の主役である職人を守れたら」と願いを込める。（共同＝樋口華）キャップを開けると、ハー