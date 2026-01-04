◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)箱根駅伝が3日に終了。2度目の3連覇を達成した青山学院大学は、総合記録・往路記録・復路記録の全てを塗り替える完全優勝で幕を閉じました。過去最速のレースでは、区間新記録が5区間で誕生。計7人が従来の区間記録を上回る快走を披露しました。往路では1区から記録ラッシュ 5区は“箱根の山に神が舞い降りた”2日に号砲を迎えた第102回箱根駅伝。大手町から箱根・芦ノ湖を