ベネズエラでアメリカに拘束されたマドゥロ大統領がニューヨーク州の空軍基地に到着しました。【映像】移送されるマドゥロ大統領トランプ大統領は3日、南米ベネズエラで軍事作戦を実施し、拘束したマドゥロ大統領夫妻を「ニューヨークに移送中だ」と明らかにしました。アメリカメディアによりますと先ほどマドゥロ大統領がニューヨーク州の空軍基地に到着しました。この後、ニューヨークの拘置所に身柄を移されるとみられ