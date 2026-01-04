背番号は選手にとってもう一つの「顔」だ。入団時に大きな数字だったとしても、活躍して一流プレーヤーの仲間入りをすれば小さな、チームを代表するような番号に変わるケースも多い。西武・西川愛也外野手（26）は昨季が入団8年目。124試合に出場して規定打席に到達し、134安打、10本塁打、38打点、25盗塁、打率・264と全ての成績でキャリアハイをマークした。64得点はリーグトップ。「1番・中堅」に定着してゴールデングラブ