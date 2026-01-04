数々の賞を受賞し、略称『ふてほど』が「ユーキャン新語・流行語大賞」の年間大賞に選ばれた2024年1月期のTBS系金曜ドラマ『不適切にもほどがある！』。1月4日にはスペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』(21:00〜)が放送される。再び主人公・小川市郎を演じた阿部サダヲにインタビューし、『ふてほど』の反響や俳優業に対する思いなどを聞いた。『不適切にもほどがある！』主演の