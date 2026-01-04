テレ東のドラマ『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』(1月7日スタート 毎週水曜25:00〜25:30)の記者会見がこのほど、都内で行われ、宮本茉由、猪塚健太、片山萌美、戸塚祥太(A.B.C-Z)が登壇した。猪塚健太、片山萌美○妖艶で惑わしていく女性役を演じる片山萌美――ドラマの注目ポイントと、役を演じる上で気をつけたことを教えてください。片山:物語が進むにつれて、「これは何のドラマだっけ……?」と思いそうなくらいの展開があ