’24年にプロ合格し、’25年にデビューしたゴルフ界の大型ルーキー・青木香奈子（25）。ゴルフファンの期待通り、４月には下部ステップ・アップ・ツアー『大王海運レディス』で優勝を果たしたが、レギュラーシーズンはなかなか結果を残せずにいた。そんな彼女を支えていたのが、17歳年上の“カレ”だった。’25年７月24日に配信した記事をもとに振り返る。男性の正体は……？うだるような暑さが続いていた’25年７月上旬のある夜、