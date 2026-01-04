2025年に『FRIDAYデジタル』が報じてきた数々の事件の中から、とくに選りすぐってお届けする【2025年凶悪＆重大事件ワイド】。今回は『さいたま頭蓋骨殺人』だ。「小さい頃から殺人願望のようなものを抱いていた」と供述した被告の罪は殺人か、同意のうえでのものだったのか。自宅から被害者の頭蓋骨が…事件の概容について、’25年６月23日配信の『FRIDAYデジタル』は次のように報じていた（《》内は過去記事より引用、表記は当時