STV札幌テレビの竹井愛乃アナウンサー(22)が3日、自身のインスタグラムを更新。入社1年目の感想と今年の目標を掲げた。 【写真】モデルさんのような笑顔とデコルテがまぶしいです 「2025年は小学生の頃からの夢を叶えることができ、人生で1番嬉しい年でした。社会人としても、北海道民としても1年目。初めてのことばかりで、多くの学びと出会いに恵まれた、忘れられない1年になりました。」と投稿。 「仕事では、あ