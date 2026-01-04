俳優の竹内將人（まさと＝31）が3日、自身のX（旧ツイッター）で結婚を発表した。 【写真】結婚を発表した竹内將人 武内はXで文書を公開。「私事ではございますが、このたび竹内將人は、かねてよりお付き合いしてまいりました一般の方と結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と発表した。 続けて「これまで舞台に立ち続けてこられたのは、応援してくださる皆様、そして関係者の皆様のお力添えがあってこそだ