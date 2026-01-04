「木曽路の女」「津軽の花」などのヒットで知られる歌手・原田悠里（７１）がこのほどスポーツ報知のインタビューに応じ、「人生の応援歌」という新曲「運試し」をアピールした。１９８２年のデビュー以来、記念すべき６０枚目のシングル。「歌手としての還暦。もっと早く“運試し”させてもらいたかった」と笑う。「どうせ一度はあの世とやらへ」から始まる歌詞は印象的だ。７１歳を迎え「いい大人になって丸くなって物分