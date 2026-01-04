俳優の伊藤健太郎の突然の報告にネットが騒然となった。伊藤は４日までに更新したインスタグラムで、新年のあいさつに続いて「今年は新しい家族も増えまして…」とつづり、小さな赤ちゃんを抱っこする写真を投稿した。突然の報告にネットは「ビビった」「いつの間に！？」「びっくり！！」「へ！？」「焦りました」と騒然。しかしながら、投稿には続きがあり「毎年恒例の母のお雑煮も食べまして素敵な一年の始まりでした。