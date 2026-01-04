マドゥロ大統領拘束を喜び、ベネズエラの国旗や「ありがとう、トランプ」のプラカードを掲げる人たち＝3日、フロリダ州ドラル（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米軍によるベネズエラのマドゥロ大統領拘束を受け、国外で暮らすベネズエラ系住民は「胸がいっぱいだ」と喜びを爆発させた。各国メディアが伝えた。国連によると、マドゥロ政権下の政治的抑圧や経済危機を逃れようと、ここ十数年で800万人近くが国外に脱出しており、祖