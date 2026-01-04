◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)早稲田大学のエースであり主将の山口智規選手が、今回の箱根駅伝を振り返り、今後の思いについても明かしました。1区を7位で終えていた早稲田大学は、2区を終えて3位に浮上。その後、順位を落とすも4区で2位に浮上しました。5区の山上りでは“山の名探偵”工藤慎作選手の快走もあり一時トップに立ちましたが、青山学院大・黒田朝日選手に残り2キロで逆転を許し、往路2位。復