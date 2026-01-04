大阪城豊國神社に立つ、豊臣秀吉の銅像。その姿は勇猛で威厳に満ちあふれていながらも、どこか庶民的な雰囲気も漂わせる。小学校の教師として授業で道徳を教える際に、さまざまな銅像を題材にして、学びを深めていたという、丸岡慎弥さん。著書『銅像が教えてくれる日本史』（扶桑社新書）から、銅像の姿から見えてくる秀吉の生き方について、一部抜粋・再編集して紹介する。天守を背にして立つ秀吉像大阪城を訪れる人々の目にまず